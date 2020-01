武漢封城掀混亂 旅客滯留市民搶物資

【i-CABLE】

武漢週四凌晨宣布封城後,早上仍有市民攜行李坐地鐵去武昌火車站,打算碰碰運氣。大批特警早已進駐漢口火車站,職員逐一核對旅客車票,早上10時後開出的火車乘客,一律不准入內,有乘客僅僅遲了兩分鐘都不獲入閘。

來自成都的旅客打算由河南回家,清晨5時多到達武漢準備轉乘十時半的車,怎料滯留在此,她說事前沒有收到任何通知,不過距離封站時間還有5分鐘,工作人員突然容許所有持有車票的旅客進入。

到10時工作人員拉上鐵馬,正式將火車站封閉,武警在場把守,不過在售票大堂,仍然有人不知道已封站,在自動售票機買票,長途巴士客運站亦已關閉,有乘客被堵於門外。

而多個進出武漢的高速公路入口,亦於中午開始陸續封閉,大批私家車堵塞在車上。市內交通方面包括地鐵、巴士、渡輪都暫停營運,有乘客在職員協助下,趕乘最後一班地鐵離開。

私家車成為市內唯一的交通工具,民眾紛紛趕往油站入油,中石化就保證汽油供應穩定,加油站不會停止服務。

由於當地商舖、超市和銀行,陸續關門,大批市民趕往超市搶購物資,杯麵被掃空,即使蔬果物價飆升到蒜苗每公斤售80元,冬笋每公斤售100元,民眾仍然搶購。

菜販亦都趕著多做生意,然後回家,藥房的口罩、酒精、退燒藥亦已經賣完。

政府隨即發布通告,指食品和醫療防護用品,儲備充分,呼籲大眾不必恐慌搶購。

武漢市政府凌晨開會,要求全市全面進入戰時狀態,強調市領導層要帶頭表態,不會離開武漢。

