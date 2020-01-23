武漢封城掀混亂 旅客滯留市民搶物資

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武漢週四凌晨宣布封城後，早上仍有市民攜行李坐地鐵去武昌火車站，打算碰碰運氣。大批特警早已進駐漢口火車站，職員逐一核對旅客車票，早上10時後開出的火車乘客，一律不准入內，有乘客僅僅遲了兩分鐘都不獲入閘。

來自成都的旅客打算由河南回家，清晨5時多到達武漢準備轉乘十時半的車，怎料滯留在此，她說事前沒有收到任何通知，不過距離封站時間還有5分鐘，工作人員突然容許所有持有車票的旅客進入。

到10時工作人員拉上鐵馬，正式將火車站封閉，武警在場把守，不過在售票大堂，仍然有人不知道已封站，在自動售票機買票，長途巴士客運站亦已關閉，有乘客被堵於門外。

而多個進出武漢的高速公路入口，亦於中午開始陸續封閉，大批私家車堵塞在車上。市內交通方面包括地鐵、巴士、渡輪都暫停營運，有乘客在職員協助下，趕乘最後一班地鐵離開。

私家車成為市內唯一的交通工具，民眾紛紛趕往油站入油，中石化就保證汽油供應穩定，加油站不會停止服務。

由於當地商舖、超市和銀行，陸續關門，大批市民趕往超市搶購物資，杯麵被掃空，即使蔬果物價飆升到蒜苗每公斤售80元，冬笋每公斤售100元，民眾仍然搶購。

菜販亦都趕著多做生意，然後回家，藥房的口罩、酒精、退燒藥亦已經賣完。

政府隨即發布通告，指食品和醫療防護用品，儲備充分，呼籲大眾不必恐慌搶購。

武漢市政府凌晨開會，要求全市全面進入戰時狀態，強調市領導層要帶頭表態，不會離開武漢。

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