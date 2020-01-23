武漢封城嚴控疫情 舊金山飛武漢航班取消（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中國武漢宣佈封城之後，舊金山國際機場表示，維持現時的防疫措施，而週四中國南方航空從舊金山出發直飛武漢的班機取消，而從武漢來舊金山的南航班機就照常抵達。

目前在灣區，只有中國南方航空公司有直飛舊金山和武漢的班機，每星期三班來回飛機。

舊金山國際機場表示，中國南方航空客機取消週四從舊金山直飛往返武漢的班機，而週四從武漢來的班機就照常抵達，聯邦疾病防控中心（CDC）的官員則會繼續在機場海關檢驗來自武漢的旅客。

中國南方航空公司週三通知乘客，凡是在今年1月31日或之前，購買了在1至3月期間前往武漢或在武漢轉機的機票，可以一次過免費退票或改日期，退票詳情可查詢公司電話(323)628-6898，或電郵http://[email protected]。

不過，如果顧客透過旅行社買機票，旅行社表示，有權收取退票的手續費。

另外，有本地旅行社也指，收到南航的通知，週三開始暫時不能售賣去武漢的機票，不過本台在南航網站仍然能夠訂購下星期前往武漢的機票。

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