武漢封城嚴控疫情 舊金山飛武漢航班取消（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中國武漢宣佈封城之後,舊金山國際機場表示,維持現時的防疫措施,而週四中國南方航空從舊金山出發直飛武漢的班機取消,而從武漢來舊金山的南航班機就照常抵達。

目前在灣區,只有中國南方航空公司有直飛舊金山和武漢的班機,每星期三班來回飛機。

舊金山國際機場表示,中國南方航空客機取消週四從舊金山直飛往返武漢的班機,而週四從武漢來的班機就照常抵達,聯邦疾病防控中心(CDC)的官員則會繼續在機場海關檢驗來自武漢的旅客。

中國南方航空公司週三通知乘客,凡是在今年1月31日或之前,購買了在1至3月期間前往武漢或在武漢轉機的機票,可以一次過免費退票或改日期,退票詳情可查詢公司電話(323)628-6898,或電郵http://[email protected]。

不過,如果顧客透過旅行社買機票,旅行社表示,有權收取退票的手續費。

另外,有本地旅行社也指,收到南航的通知,週三開始暫時不能售賣去武漢的機票,不過本台在南航網站仍然能夠訂購下星期前往武漢的機票。

