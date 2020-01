【有線新聞】

世界衛生組織一連兩天召開會議後,決定暫時不把疫情列為全球突發公共衛生事件,但不排除將來有這個可能,又指未有中國以外人傳人的證據,相信暫時仍是有限度人傳人。

兩天的會議都是正反意見不一,但世衛已有較全面的說法,認為是言之尚早。

世衛又根據目前數據,推測基本傳染數約為1.4至2.5,即指在沒有醫療防疫介入等影響下,對沒有免疫力的群體可能傳染的平均數,有研究指當年沙士的基本傳染數約為2至5,但目前仍未掌握新型病毒的人傳人規模。

對於中國在武漢及周邊實施封城及管制措施,世衛稱,希望措施有效之餘只是維持短時間,暫時亦不建議採取更廣泛的限制。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。