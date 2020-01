世衛代表指武漢封城做法”新穎” 未知是否可行

【有線新聞】

有份到武漢考察的世界衛生組織代表認為,武漢封城防疫做法”新穎”,未知是否可行,又指確診數字急升是與”確診定義”擴闊有關,並不代表疫情升級。

世衛駐中國代表加利亞與專家團隊週二抵達武漢,實地了解新型冠狀病毒最新疫情,考察過武漢大學中南醫院。

世衛代表加利亞指,內地近日確診數字突然大幅增加,其中一個原因是因為”確診定義”擴闊,所以個案急升,又估計未來確診數字可能會升至數以千計,但他不認為這樣代表疫情嚴重了。

對於武漢”封城”的防疫做法,他稱目前難以評估是否奏效。

加利亞說:”嘗試封鎖一個1,100萬人口的城市,在科學而言做法新穎,之前並未用於公共衛生措施,因此現階段不能說能否起作用。”

但世衛總幹事認同”封城”做法,譚德塞說:”我們不能夠說做法不尋常,他們正在推行非常有力的措施全力以赴,根據這個情況,他們正在採取認為適當的行動,這非常重要。”

他稱曾經與國家衛健委負責人交談,認為中方對疫情的通報詳盡,又指兩名國家領導人習近平和李克強對疫情的介入亦很寶貴。

世衛指目前疫情持續且複雜,要多開一天會議才能決定是否將新型冠狀病毒列為國際公共衛生緊急事件。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。