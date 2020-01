特朗普政府頒布新簽證規定打擊”生育旅遊”

【KTSF】

特朗普政府週四頒布新簽證規定,目的是打擊婦女來美產子,以博取初生子女取得公民身分的”生育旅遊”。

根據新頒布的規定,如果領事館職員認為申請旅遊簽證的人士,主要目的是來美生育,這些人士的簽證申請將會被否決,而如果這些人士需要前來美國,她們必須向領事館證明是有醫療上的需要來美,而非來美生育,這些人士的簽證申請,將會按照其他因醫療需要的簽證申請處理,申請人必須能證明可以負擔醫療費用,當中包括交通和生活開支。

白宮發言人Stephanie Grisham在聲明中稱,堵塞這個移民漏洞可保障國家安全,也防止美國納稅人的金錢被用來資助生育旅遊,美國公民權必須獲得保障。

來美生育基本上是合法的,不過早前有經營”生育旅遊”的業者,因為觸犯稅務詐騙和逃稅而被拘捕。

特朗普上台後,開始對各類移民加強限制,當中特朗普對在美國出生者自動成為公民的憲法權利尤其在意,特朗普早前曾批評這項做法,也威脅要修憲取消這項權利,但學者與特朗普的內閣成員都指稱這並非易事。

領事館職員在處理簽證申請時,無權過問申請人是否懷孕,或準備懷孕,但他們可以判斷申請人來美的目的是否純粹生育。

生育旅遊是一門非常賺錢的行業,業者會向想來美生育的婦女收取高達8萬元費用,包括住宿和醫療開支,客戶多來自中國及俄羅斯。

有支持收緊美國移民條例的組織估計,在2012年,有約36,000名外國出生的婦女來美生育後離開美國。

