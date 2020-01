特朗普彈劾案審訊進入第二天 共和黨人稱指控薄弱

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院對特朗普總統彈劾案審訊週三進入第二天,眾議院民主黨籍的檢察官,以及特朗普的律師團隊,在未來幾天各有24小時的開庭陳詞。

參議員週三下午返回國會,聆聽特朗普的彈劾案審訊,擔任檢察官的眾議院民主黨籍7名經理,首先展開24小時的開庭陳詞,根據兩項彈劾條文,指證特朗普濫用總統職權,以及妨礙國會調查。

眾議院首席彈劾經理Adam Schiff說:”我們若不行動,那對我們民主選舉、國家安全和制衡系統之損害將會持久,並可能會不可逆轉。”

週二參議員就審訊規例爭抝至凌晨兩點,民主黨籍的參議員繼續批評彈劾審訊的規例。

民主黨總統參選人兼參議員Amy Klobuchar說:”審訊不能沒有證人和證供,零證人加零文件等於零公正。”

但共和黨籍的參議員就指眾議院的指控很弱。

共和黨蒙大拿州聯邦參議員Steve Daines說:”感覺上昨晚所見是不完整的案件,他們沒有完全做好功課。”

