舊金山公共衛生部宣佈,從今年春季開始,市內所有餐廳及食物供應商戶都將採用新的綠、黃、紅三色衛生評級系統。

目前,舊金山市內餐廳、餅店、咖啡廳,以及食物供應商戶的衛生評級都採用評分制度,90分以上為好,86到90分屬於適中,71到85分則有待改善,低於70分為差。

由於灣區其他縣多數已採用綠、黃、紅三色衛生評分系統,舊金山也計劃從今年春季開始採用三色系統,讓顧客可以對餐廳的衛生狀況一目了然。

綠色代表衛生好,黃色代表可以過關,紅色則表示需要停業改善。

舊金山目前共有約7,000家餐廳和食物供應商戶,檢驗員將根據餐廳的衛生狀況是否存在食物安全及健康隱患打分,例如針對員工洗手不足、食品溫度控制不當、交叉污染和害蟲活動等而打分。

