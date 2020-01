西雅圖市中心槍擊案一死7傷 槍手在逃

【KTSF】

西雅圖市中心一處交通繁忙的區域,週三傍晚發生槍擊案,一名槍手在街頭開槍,導致8人中槍,事件造成一死7傷,槍手仍然在逃。

案發後大批警車和救護車趕到現場處理,發生槍擊案的地點位於西雅圖市中心4街和Pine街路口附近,消防當局稱,週三傍晚5點左右接獲報案,表示有數名槍傷受害人需要救治,到場後發現一人死亡,另有5人被送往醫院治療。

隨後警方傍晚證實,共有7人因為槍傷被送院救治,傷者包括一名9歲男童,其中一名女性傷勢危殆,一名男性傷勢嚴重,另外5人則分別在腿部胸部、臀部和下腹部等處受到槍傷。

警方相信事件只有一名槍手,他在開槍後逃逸,警方已經出動多個單位全力追緝中。

這已經是西雅圖市區兩天來發生的第三起槍擊案,槍案附近有一家咖啡店,案發當時店內正播放大聲的音樂,店員說沒聽到槍響。

不過當時店內顧客聽到槍聲,紛紛放低身體掩蔽,也有人跑到收銀台後面躲藏,還有在附近大樓的民眾說,聽到10至11聲槍響,而且非常急促。

