中半島San Mateo市週四清晨約4點發生致命車禍,造成一人死亡兩人受傷。

事發位置在Airport大道靠近101號公路北行線Peninsula Ave出口,當局需要封閉該出口調查。

消息指死者是車內其中一名乘客,司機和另一名乘客受傷送院。

警方表示,較早時San Mateo警方接報到Roberta Drive調查一宗企圖入屋爆竊案時,發現有幾部車離開現場,警方展開追逐,當局正調查涉及車禍的汽車是否與該宗企圖入屋爆竊案有關。

