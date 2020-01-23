北大專家初步結論指新型冠狀病毒或源自蝙蝠

January 23, 2020 中國新聞, 中港台新聞, 新聞, 熱點關注
(National Park Service)

【有線新聞】

由北大專家帶領的團隊，首次為新型冠狀病毒做基因排序分析，提出病毒可能源自蝙蝠，並由蛇傳人，研究獲一份國際病毒學期刊刊登。

令人類聞風喪膽的疫症，有不少也是從動物而來，而且源自某種動物的病毒，可以經另一種動物作跳板，然後才傳染給人類。

例如當年的沙士，有證據指病毒是源自蝙蝠，再經果子狸傳給人類。至於中東呼吸綜合症，同樣相信是源自蝙蝠，不過是經駱駝傳給人類。

那麼這一次的新型冠狀病毒，又涉及哪些動物？《醫學病毒學期刊》發表了一篇出自中國學者的報告，以北大專家為首的團隊，首次為新病毒做基因排序分析，發現它是兩種冠狀病毒組合而成，其中一種來自蝙蝠，然後進一步以病毒蛋白分析，得出另一個來源是蛇，而且蛇是較後期的宿主。

由於這兩種動物，也可以在武漢的市場找到，有可能是蛇在攻擊蝙蝠時感染病毒，再將病毒傳給人類，當然這個只是初步結論，將來可能涉及其他動物。

不過新病毒有一點肯定是同過去兩次很不同，就是蝙蝠是溫血動物，但蛇是冷血動物，新型冠狀病毒為何能夠同時適應到溫血和冷血的宿主？這點仍然是個謎。

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