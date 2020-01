北大專家初步結論指新型冠狀病毒或源自蝙蝠

【有線新聞】

由北大專家帶領的團隊,首次為新型冠狀病毒做基因排序分析,提出病毒可能源自蝙蝠,並由蛇傳人,研究獲一份國際病毒學期刊刊登。

令人類聞風喪膽的疫症,有不少也是從動物而來,而且源自某種動物的病毒,可以經另一種動物作跳板,然後才傳染給人類。

例如當年的沙士,有證據指病毒是源自蝙蝠,再經果子狸傳給人類。至於中東呼吸綜合症,同樣相信是源自蝙蝠,不過是經駱駝傳給人類。

那麼這一次的新型冠狀病毒,又涉及哪些動物?《醫學病毒學期刊》發表了一篇出自中國學者的報告,以北大專家為首的團隊,首次為新病毒做基因排序分析,發現它是兩種冠狀病毒組合而成,其中一種來自蝙蝠,然後進一步以病毒蛋白分析,得出另一個來源是蛇,而且蛇是較後期的宿主。

由於這兩種動物,也可以在武漢的市場找到,有可能是蛇在攻擊蝙蝠時感染病毒,再將病毒傳給人類,當然這個只是初步結論,將來可能涉及其他動物。

不過新病毒有一點肯定是同過去兩次很不同,就是蝙蝠是溫血動物,但蛇是冷血動物,新型冠狀病毒為何能夠同時適應到溫血和冷血的宿主?這點仍然是個謎。

