中國武漢新型冠狀病毒肺炎疫情繼續擴大,至今內地的確診病例增加至634宗,當中17人死亡。

繼武漢後,週四傍晚起,湖北省的赤壁市、潜江市、仙桃市,武汉、黄冈、鄂州、利川、天门也陸續宣布封城,暫停陸路公共交通。

北京也宣布取消多項大型農曆新年活動,原定大年初一舉行的龍潭、地壇廟會將會取消,故宮博物院也會在大年初一起閉館,直至另行通知。

