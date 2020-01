澳門確診第二宗新型肺炎 特首呼籲市民減少外出（視頻）

【有線新聞】

澳門行政長官賀一誠呼籲市民減少外出,留在家中,又宣布所有口岸落實健康申報制度,並獲珠海保證不讓發燒病人入境澳門。

連續兩日有病人確診,澳門特首賀一誠宣布取消所有新春慶祝活動:”我們只能向最壞的打算做好準備,希望大家減少外出,留在家中是最安全的。”

即日起,澳門海、陸、空口岸全面實施健康申報制度,除了填表,亦有電子版,手機填好過關掃瞄就可以。澳門與珠海協商好,雙方在出入境關口都為旅客量體溫。

賀一誠說:”珠海保證發燒的人不輸入澳門。澳門而言,我們原來只管入境,不管出境,我們今日認為都要規管出境,不要將病情又帶回珠海,再感染珠海的人又帶回澳門。”

他指無法禁止武漢人去澳門,只能呼籲他們不要來。

澳門已掌握了1月至今入境的武漢人,有2,077人仍在澳門,另外有450幾個湖北學生在澳門讀書。

賀一誠呼籲他們未回去的不要回,而在武漢的澳門人就留在當地過年。

即日起,政府註冊的50多間藥房只會賣口罩予持有澳門身分證或勞工卡的人,每人每10日買10個,規定賣8元,旅客要買,就要去超市或其他藥房,還規定所有賭場員工強制戴口罩,違反最高監禁一年。

如果疫情再嚴峻,不排除個別賭場要停業。

