香港確診兩宗新型肺炎個案 病人無明顯病徵（視頻）

香港兩個高度懷疑個案已經確診,其中一名住馬鞍山的病人曾經兩次入院,但因為無發燒,亦無呼吸道病徵,所以無列為呈報個案。衞生署指,疫情不斷發展,難說現時的呈報準則對或錯。

56歲男病人星期三晚由威爾斯醫院轉送瑪嘉烈醫院隔離治療,他11月10日去武漢,19日乘國航到深圳,再經羅湖乘港鐵回馬鞍山天宇海,20日曾入住沙田帝逸酒店。

病人19日發燒,到威院急症室,但就37.1度無發燒,無呼吸道感染病徵,肺片正常。醫護叫他兩日後覆診,21日再量是37.4度,亦無呼吸道病徵,再照X光、右邊肺有花。

有看過他的醫生指,這個病人病徵不明顯。中大呼吸系統學講座教授許樹昌說:”一般來說多數人都會有咳嗽,他完全沒有病徵,這個比較罕見。”

今次的病人徵狀不明顯,未有安排檢測做隔離,被問到呈報準則是否不足,衞生防護中心總監黃加慶說﹕”隨著知道病毒臨床情況,沒有說怎樣做一定對或一定錯。”

不止這個個案,內地感染14個醫護人員的病人之前都是無發燒,澳門首宗確診個案最初亦無發燒。

被問到即使無發燒或明顯病徵,由湖北省回來不適,應否做快速測試,衞生防護中心總監黃加慶表示,如果所有人都檢測,可能對發現危險性較高的懷疑個案有影響。

中心指因應最新變化,呈報準則有改,到過湖北省只要發燒、有呼吸道徵狀或肺炎都要呈報。

