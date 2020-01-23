香港確診兩宗新型肺炎個案 病人無明顯病徵（視頻）

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香港兩個高度懷疑個案已經確診，其中一名住馬鞍山的病人曾經兩次入院，但因為無發燒，亦無呼吸道病徵，所以無列為呈報個案。衞生署指，疫情不斷發展，難說現時的呈報準則對或錯。

56歲男病人星期三晚由威爾斯醫院轉送瑪嘉烈醫院隔離治療，他11月10日去武漢，19日乘國航到深圳，再經羅湖乘港鐵回馬鞍山天宇海，20日曾入住沙田帝逸酒店。

病人19日發燒，到威院急症室，但就37.1度無發燒，無呼吸道感染病徵，肺片正常。醫護叫他兩日後覆診，21日再量是37.4度，亦無呼吸道病徵，再照X光、右邊肺有花。

有看過他的醫生指，這個病人病徵不明顯。中大呼吸系統學講座教授許樹昌說：”一般來說多數人都會有咳嗽，他完全沒有病徵，這個比較罕見。”

今次的病人徵狀不明顯，未有安排檢測做隔離，被問到呈報準則是否不足，衞生防護中心總監黃加慶說﹕”隨著知道病毒臨床情況，沒有說怎樣做一定對或一定錯。”

不止這個個案，內地感染14個醫護人員的病人之前都是無發燒，澳門首宗確診個案最初亦無發燒。

被問到即使無發燒或明顯病徵，由湖北省回來不適，應否做快速測試，衞生防護中心總監黃加慶表示，如果所有人都檢測，可能對發現危險性較高的懷疑個案有影響。

中心指因應最新變化，呈報準則有改，到過湖北省只要發燒、有呼吸道徵狀或肺炎都要呈報。

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