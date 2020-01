港府公布防疫新措施 高鐵旅客也要申報健康狀況（視頻）

【有線新聞】

香港特區政府公布一系列防疫新措施,包括擴大填寫健康申報表至所有高鐵旅客,又呼籲學校暫停內地交流團。

因應最新疫情,政府公布多項新措施,包括日前張建宗在行會表示,未須擴展到高鐵旅客填的健康申報表,星期五開始,無論是否由武漢來,每個乘坐高鐵到港都要填表。

內地高鐵到港,港鐵公司亦會派人消毒清潔。

香港署理行政長官張建宗說:”能夠將申報表格早些在下車前派發,或未來在車廂內派發,變得較容易早些填寫。”

健康申報會否擴展至其他口岸,或者所有內地抵港航機,張建宗表示,內地航機會積極考慮,但其他口岸,例如普通列車無劃位,追蹤會比較困難,重申體溫檢測已足夠。

政府呼籲市民如非必要,不要到湖北,一定要前往的話,在當地直至回港後14天都要戴口罩,又呼籲學校暫停內地交流團,當局星期五會與口罩供應商開會,確保供應充足,每天亦會舉行記者會,交待最新疫情。

下午5時確診兩宗個案,政府傍晚6時50分才出稿,指7時半署理特首張建宗見記者,他一開場就特別提到,與正在瑞士外訪的林鄭月娥通過電話。

張建宗說:”她亦和我談了很多,並作出了清晰指示我們要全面提高措施。”

那為何林鄭月娥不立即回港主持大局,措施又是否林鄭月娥越洋拍板,張建宗回應道:”她的行程實在很緊密,很快就完,今日這些全都是我們自己拍板,我親自與教授開會和大家傳遞,可謂是群策群力。”

