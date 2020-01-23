港府公布防疫新措施 高鐵旅客也要申報健康狀況（視頻）

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香港特區政府公布一系列防疫新措施，包括擴大填寫健康申報表至所有高鐵旅客，又呼籲學校暫停內地交流團。

因應最新疫情，政府公布多項新措施，包括日前張建宗在行會表示，未須擴展到高鐵旅客填的健康申報表，星期五開始，無論是否由武漢來，每個乘坐高鐵到港都要填表。

內地高鐵到港，港鐵公司亦會派人消毒清潔。

香港署理行政長官張建宗說：”能夠將申報表格早些在下車前派發，或未來在車廂內派發，變得較容易早些填寫。”

健康申報會否擴展至其他口岸，或者所有內地抵港航機，張建宗表示，內地航機會積極考慮，但其他口岸，例如普通列車無劃位，追蹤會比較困難，重申體溫檢測已足夠。

政府呼籲市民如非必要，不要到湖北，一定要前往的話，在當地直至回港後14天都要戴口罩，又呼籲學校暫停內地交流團，當局星期五會與口罩供應商開會，確保供應充足，每天亦會舉行記者會，交待最新疫情。

下午5時確診兩宗個案，政府傍晚6時50分才出稿，指7時半署理特首張建宗見記者，他一開場就特別提到，與正在瑞士外訪的林鄭月娥通過電話。

張建宗說：”她亦和我談了很多，並作出了清晰指示我們要全面提高措施。”

那為何林鄭月娥不立即回港主持大局，措施又是否林鄭月娥越洋拍板，張建宗回應道：”她的行程實在很緊密，很快就完，今日這些全都是我們自己拍板，我親自與教授開會和大家傳遞，可謂是群策群力。”

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