加州健保公開投保快將截止 沒健保居民要盡快購買（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州健保（Covered California）公開投保即將截止，合法居住在加州而沒有醫療保險的人，需要盡快購買醫療保險，否則會面臨罰款。

加州健保從前一直叫做投保加州，是州政府設立，讓加州居民購買醫療保險的平台，公開投保的截止日期是下星期五。

加州健保中文代表呂文昭說：”1月31號是最後一天買保險，在1月31號，你選了計劃，手續辦完，然後你付了第一個月保費之後，2月1號保險可以生效，最重要的一點是希望如果你還沒有買保險的話，最好找一個保險經紀，或是我們認證的專家談一談，讓他們為你講解有什麼選擇。”

今年和去年最大的不同是，州長紐森規定沒有醫療保險的人士，明年報稅時會面臨罰款。

呂文昭說：”這是加州政府的罰款，這是你報加州州稅的時候，你會被罰，今年如果不投保，明年報2020年的稅，如果被發現沒有買保險，加州政府會罰錢，罰的話一家四口至少要罰兩千多塊錢。”

另一方面，為了鼓勵更多人購買醫療保險，州長紐森也首次為中等收入家庭和人士提供購買健保的補貼，因此，今年不少人透過加州健保買醫療保險時發覺，自己除了得到聯邦補貼之外，也獲得州的補貼，與去年比較，全州新增了差不多27萬人投保。

加州健保有中文熱線服務，有職員用國語和廣東話解答大家對於購買健保計劃的問題，電話是(800) 300-1506，大家也可以到加州健保網站查看附近的保險經紀名單。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。