加州健保公開投保快將截止 沒健保居民要盡快購買（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州健保(Covered California)公開投保即將截止,合法居住在加州而沒有醫療保險的人,需要盡快購買醫療保險,否則會面臨罰款。

加州健保從前一直叫做投保加州,是州政府設立,讓加州居民購買醫療保險的平台,公開投保的截止日期是下星期五。

加州健保中文代表呂文昭說:”1月31號是最後一天買保險,在1月31號,你選了計劃,手續辦完,然後你付了第一個月保費之後,2月1號保險可以生效,最重要的一點是希望如果你還沒有買保險的話,最好找一個保險經紀,或是我們認證的專家談一談,讓他們為你講解有什麼選擇。”

今年和去年最大的不同是,州長紐森規定沒有醫療保險的人士,明年報稅時會面臨罰款。

呂文昭說:”這是加州政府的罰款,這是你報加州州稅的時候,你會被罰,今年如果不投保,明年報2020年的稅,如果被發現沒有買保險,加州政府會罰錢,罰的話一家四口至少要罰兩千多塊錢。”

另一方面,為了鼓勵更多人購買醫療保險,州長紐森也首次為中等收入家庭和人士提供購買健保的補貼,因此,今年不少人透過加州健保買醫療保險時發覺,自己除了得到聯邦補貼之外,也獲得州的補貼,與去年比較,全州新增了差不多27萬人投保。

加州健保有中文熱線服務,有職員用國語和廣東話解答大家對於購買健保計劃的問題,電話是(800) 300-1506,大家也可以到加州健保網站查看附近的保險經紀名單。

