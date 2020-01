東華醫院制定防疫措施處理武漢肺炎病人（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

由於武漢新型冠狀病毒肺炎已經蔓延到中國以外的地方,包括在華盛頓州的一宗確診病例,灣區醫療設施採取什麼樣的防疫措施?帶大家到東華醫院看看。

醫務人員首先提醒大家,目前避免到武漢,而如果真的必須去的話,就應該避免和病人有近距離接觸。

東華醫院醫生陳敏華(Jennifer Chen)說:”你洗手的話,要是有人咳嗽的話,你即使觸碰到的話,也比較不會傳染給你,有時候有人上了廁所忘了洗手,又摸電腦的話忘了洗手,吃東西的時候都可以傳染,平時感冒也是這樣傳染,你知道有人感冒有咳嗽,你自己咳嗽的話也要蓋起來。”

對於許多人使用的口罩,醫生表示必須注意兩點,一是確保口罩蓋過整個鼻子和口,並且要沒有任何縫,二是要知道口罩可以用多少次,有些布制口罩可以洗了再用,有些只可用一次,購買時必須看清楚說明。

而這些防疫措施,即使沒有到中國也一樣管用。

東華醫院表示,有留意聯邦疾病防控中心(CDC)的指引,並已經和舊金山公共衛生局討論有關隔離病人的指示。

東華醫院藥劑部及診所總監任高子娜(Gina Yam)說:”如果有需要的病人來到醫院,我們會有照顧他們的一套程序,病人要是去了中國大陸,14天之內要是發現有發燒,或是有呼吸道問題的病人,我們都會對他們進行隔離,而他們的樣本,我們會寄給CDC,讓他們做最後檢查。”

院方透露,對疑似病例的診斷,會根據病人提供的資訊,例如是否在近期內到過武漢,或是有和任何病人接觸。

此外,院方也會測量病人的體溫和基本健康指數,要是病情不嚴重,可以回家自行隔離,要是病情嚴重的話,則可以在醫院的低壓室隔離,期間院方會收集病人如鼻涕、口水的樣本,寄給CDC進行化驗。

