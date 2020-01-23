東華醫院制定防疫措施處理武漢肺炎病人（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

由於武漢新型冠狀病毒肺炎已經蔓延到中國以外的地方，包括在華盛頓州的一宗確診病例，灣區醫療設施採取什麼樣的防疫措施？帶大家到東華醫院看看。

醫務人員首先提醒大家，目前避免到武漢，而如果真的必須去的話，就應該避免和病人有近距離接觸。

東華醫院醫生陳敏華（Jennifer Chen）說：”你洗手的話，要是有人咳嗽的話，你即使觸碰到的話，也比較不會傳染給你，有時候有人上了廁所忘了洗手，又摸電腦的話忘了洗手，吃東西的時候都可以傳染，平時感冒也是這樣傳染，你知道有人感冒有咳嗽，你自己咳嗽的話也要蓋起來。”

對於許多人使用的口罩，醫生表示必須注意兩點，一是確保口罩蓋過整個鼻子和口，並且要沒有任何縫，二是要知道口罩可以用多少次，有些布制口罩可以洗了再用，有些只可用一次，購買時必須看清楚說明。

而這些防疫措施，即使沒有到中國也一樣管用。

東華醫院表示，有留意聯邦疾病防控中心（CDC）的指引，並已經和舊金山公共衛生局討論有關隔離病人的指示。

東華醫院藥劑部及診所總監任高子娜（Gina Yam）說：”如果有需要的病人來到醫院，我們會有照顧他們的一套程序，病人要是去了中國大陸，14天之內要是發現有發燒，或是有呼吸道問題的病人，我們都會對他們進行隔離，而他們的樣本，我們會寄給CDC，讓他們做最後檢查。”

院方透露，對疑似病例的診斷，會根據病人提供的資訊，例如是否在近期內到過武漢，或是有和任何病人接觸。

此外，院方也會測量病人的體溫和基本健康指數，要是病情不嚴重，可以回家自行隔離，要是病情嚴重的話，則可以在醫院的低壓室隔離，期間院方會收集病人如鼻涕、口水的樣本，寄給CDC進行化驗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。