華航辦慈善活動慶祝舊金山台北航線開航50週年（視頻）

台灣的中華航空公司舊金山往返台北的航線,下個月將屆滿50週年,華航週三宣布,將以做公益來迎接這條航線開航50週年慶,面對近日武漢肺炎疫情的擴大,華航也向本台說明相關因應措施。

1970年2月2日,華航開通舊金山-台北航線,不但是該公司首個跨越太平洋的航線,更是台灣到美國的首航航線。

華航舊金山分公司週三召開記者會,宣布下週五將於舊金山機場舉辦該航線開通50週年酒會,並以響應公益捐款的形式來進行,鼓勵有意送花或送禮的僑界人士,將預算改為慈善捐款,幫助非牟利機構”華人特殊兒童之友”。

不過週年慶之際碰上,新型冠狀病毒武漢肺炎疫情再度為航空業蒙上一層陰影,華航有哪些應對措施呢?

華航舊金山分公司總經理陳雅妮說:”上禮拜整個新聞開始報導之後,我們內部就有做一些防疫的措施,尤其從昨天開始我們所有飛往武漢的機組人員,就是機師還有空服員,公司都有請他們配戴口罩,飛機上也有準備了口罩給客人,如果說客人需要使用的話,那剛剛我們也接到消息是說,武漢整個在機場或者是車站的部分全部都已經關閉,也就是說飛往武漢的航班從今天開始全部都取消,我們在武漢當地的同仁,公司也要求他們要注意自身的安全。”

陳雅妮也表示,美西航班一切照常,暫時沒有新的規定,建議旅客自主管理,有問題誠實通報。

陳雅妮說:”在飛機上所有的空氣循環,其實都是很高規格的配備,在5到10分鐘之內,我們整個空氣都可以更新,在這部分的話,我們做得相當徹底。”

這次的武漢肺炎讓人聯想到2003年SARS疫情,當時人們避免出門,也避免搭飛機,包括航空業在內,許多產業受到重創,航空業者會不會擔心歷史重演?

陳雅妮說:”我想大家有了SARS的經驗,我們因為身經百戰,其實都有相當的一個經驗,所以我們在防疫上都有事先的一個做準備,(記者:所以不會擔心說造成太大的衝擊?)當然是會擔心,可是我們當然要做足準備,避免疫情擴散得更嚴重。”

為慶祝舊金山-台北航線50週年,華航已經舉辦過一系列活動,高潮則是下週五邀請僑領、長期會員以及企業客戶出席慶祝派對,這次首創以鼓勵出席者以直接捐款給華人特殊兒童之友,來取代祝賀禮物的方式,更環保也更有意義,華航也會配捐機票。

陳雅妮說:”整體的捐款如果能夠達到1,000塊以上的話,我們華航會捐贈一張經濟艙的機票給華人特殊兒童之友,他們需要的家庭,那如果總金額能夠達到2,500塊以上,我們會配捐豪華經濟艙,那如果是能夠到達5,000塊以上,華航就捐贈商務艙的機票。”

目前有超過500名服務對象的特殊華人之友會表示,受到州府撥款的減少,以及生活指數的攀升,類似的機構愈來愈難以維持,這次的公益活動可以說是為他們雪中送炭。

華人特殊兒童之友會長李宗琨說:”我們在服務特殊人群這個領域裡面愈來愈難做,有非常多這樣的機構在過去這兩三年陸陸續續都關門。”

華航還透露,在1月31號和2月1號兩天,從舊金山出發的旅客還會有快閃活動的驚喜,而下週五的慶祝酒會上,還會宣布新一波的特價措施回饋消費者。

