華航辦慈善活動慶祝舊金山台北航線開航50週年（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣的中華航空公司舊金山往返台北的航線，下個月將屆滿50週年，華航週三宣布，將以做公益來迎接這條航線開航50週年慶，面對近日武漢肺炎疫情的擴大，華航也向本台說明相關因應措施。

1970年2月2日，華航開通舊金山-台北航線，不但是該公司首個跨越太平洋的航線，更是台灣到美國的首航航線。

華航舊金山分公司週三召開記者會，宣布下週五將於舊金山機場舉辦該航線開通50週年酒會，並以響應公益捐款的形式來進行，鼓勵有意送花或送禮的僑界人士，將預算改為慈善捐款，幫助非牟利機構”華人特殊兒童之友”。

不過週年慶之際碰上，新型冠狀病毒武漢肺炎疫情再度為航空業蒙上一層陰影，華航有哪些應對措施呢？

華航舊金山分公司總經理陳雅妮說：”上禮拜整個新聞開始報導之後，我們內部就有做一些防疫的措施，尤其從昨天開始我們所有飛往武漢的機組人員，就是機師還有空服員，公司都有請他們配戴口罩，飛機上也有準備了口罩給客人，如果說客人需要使用的話，那剛剛我們也接到消息是說，武漢整個在機場或者是車站的部分全部都已經關閉，也就是說飛往武漢的航班從今天開始全部都取消，我們在武漢當地的同仁，公司也要求他們要注意自身的安全。”

陳雅妮也表示，美西航班一切照常，暫時沒有新的規定，建議旅客自主管理，有問題誠實通報。

陳雅妮說：”在飛機上所有的空氣循環，其實都是很高規格的配備，在5到10分鐘之內，我們整個空氣都可以更新，在這部分的話，我們做得相當徹底。”

這次的武漢肺炎讓人聯想到2003年SARS疫情，當時人們避免出門，也避免搭飛機，包括航空業在內，許多產業受到重創，航空業者會不會擔心歷史重演？

陳雅妮說：”我想大家有了SARS的經驗，我們因為身經百戰，其實都有相當的一個經驗，所以我們在防疫上都有事先的一個做準備，（記者：所以不會擔心說造成太大的衝擊？）當然是會擔心，可是我們當然要做足準備，避免疫情擴散得更嚴重。”

為慶祝舊金山-台北航線50週年，華航已經舉辦過一系列活動，高潮則是下週五邀請僑領、長期會員以及企業客戶出席慶祝派對，這次首創以鼓勵出席者以直接捐款給華人特殊兒童之友，來取代祝賀禮物的方式，更環保也更有意義，華航也會配捐機票。

陳雅妮說：”整體的捐款如果能夠達到1,000塊以上的話，我們華航會捐贈一張經濟艙的機票給華人特殊兒童之友，他們需要的家庭，那如果總金額能夠達到2,500塊以上，我們會配捐豪華經濟艙，那如果是能夠到達5,000塊以上，華航就捐贈商務艙的機票。”

目前有超過500名服務對象的特殊華人之友會表示，受到州府撥款的減少，以及生活指數的攀升，類似的機構愈來愈難以維持，這次的公益活動可以說是為他們雪中送炭。

華人特殊兒童之友會長李宗琨說：”我們在服務特殊人群這個領域裡面愈來愈難做，有非常多這樣的機構在過去這兩三年陸陸續續都關門。”

華航還透露，在1月31號和2月1號兩天，從舊金山出發的旅客還會有快閃活動的驚喜，而下週五的慶祝酒會上，還會宣布新一波的特價措施回饋消費者。

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