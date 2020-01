Alameda縣衛生局正調查武漢肺炎懷疑個案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣公共衛生部表示,縣內至今沒有新型冠狀病毒的確診個案,可是有懷疑個案。

微信和臉書最近流傳一則消息,有一名女士從武漢來到東灣Fremont過年,然後全家發燒,需要打911送院。

本台週四就此向Alameda縣公共衛生部門查詢,發言人Neetu Balram這樣回應:”目前我們沒有確診新型冠狀病毒個案在Alameda縣,我們一般不會評論個案,以保護病人身份和私隱。”

Alameda縣表示,現時沒有確診個案,可是有病人需要接受檢查,以確定有沒有感染新型冠狀病毒。

Balram說:”目前少於十宗,直到1月23號為止。”

需要接受檢查的病人是不是最近去過武漢呢?

Balram說:”我不知道,可是他們需要符合這些條件,包括發高燒、咳嗽、呼吸困難,最近到過武漢,或與受病毒感染的人有接觸,他們很可能有這些症狀,或可能是來自武漢的人士。”

公共衛生部門表示,病人的樣本會送到聯邦疾控中心(CDC)檢查,然後縣公共衛生部門再跟進,以及與病人訪談。

加州公共衛生部門向本台表示,目前加州沒有確診個案,當局與CDC以及地方政府緊密合作,監控病毒疫情以及調查懷疑個案。

舊金山公共衛生局週四也發出有關新型冠狀病毒的資料,提醒大家如果最近去過武漢,又出現發燒以及下呼吸道感染症狀,例如咳嗽和氣喘,應通知自己的醫生,並在前往診所之前告訴醫生自己近期的旅遊紀錄。

另外,和預防流感一樣,大家要注意個人衛生,接種流感疫苗,勤洗手並徹底洗手,咳嗽或打噴嚏掩著口鼻,不要近距離接觸生病的人,自己生病時留在家裡。

