武漢全面管制進出防控疫情 巴士地鐵暫停營運

武漢肺炎疫情範圍擴大後,湖北啟動突發公共衛生事件二級應急響應,全省疫情由省衛生健康部門發布,武漢市衛健委不再發布,又強調會依法追究,緩報、瞞報、漏報和虛報的責任。

武漢市宣布自週四早上10時起,全市巴士、地鐵、渡輪及長途巴暫停營運,呼籲無特殊原因的市民不要離開武漢,機場、火車站離開的通道暫時關閉,恢復時間另行通告,當局稱懇請市民及旅客理解支持。

武漢市早前又實施檢查進出車輛,是否攜帶活禽、野生動物等措施,稱要力保不漏一車、不漏一人。對市內密切接觸者,實行屬地負責、網格化管理,盡可能令他們不出家門,又會24小時管控已停市的華南海鮮批發市場及周邊出入口。

湖北各類公共場所實施戴口罩措施,包括賓館、酒店、咖啡店、酒吧、商場、戲院、體育場館及圖書館等。湖北當局又指,暫時未在農村出現疫情亦會加強防控農村爆發。

當局表示會嚴厲打擊非法養殖、運輸、經營、販賣野生動物的行為,加強入戶排查和登記,對來自有預警地區的返鄉人員、外來人員和流動人口逐一進行健康登記及時跟蹤其健康狀況,發現咳嗽、發熱等情況及時指導其就醫。

