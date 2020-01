【KTSF】

阿利桑拿州一名女子涉嫌殺害3名年幼子女被捕,警方稱她對調查員透露,是用雙手悶死兒子和兩名女兒。

涉案疑兇Rachel Henry現年22歲,調查員指,她首先殺害只有一歲的女兒,之後殺害3歲兒子,警方稱Henry向調查員透露,3歲兒子曾企圖保護一歲的妹妹,他用腳踢向母親,並高叫母親停手,但被母親趕走,之後他也遭毒手,最後遇害是只有7個月大的女兒。

疑兇向警方承認染有安非他命毒癮,她涉嫌觸犯一級謀殺罪,保釋金定為300萬元。

警方是於週一晚接獲一宗遇溺的舉報,但警方到場調查後,相信是疑兇親手殺死自己3名子女。

