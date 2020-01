舊金山暴力罪行數字續降 入屋爆竊案減14%（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

舊金山警察局公佈去年的罪案數據,暴力罪行數字繼續下降,其中兇殺案、強姦,以及入屋爆竊減少的幅度達到雙位數,市長布里德和警方把罪案減少,歸功於警員加強巡邏和警方增聘更多人手,認為有助穩定一些曾經有高罪案率的社區。

根據最新公佈的2019年Comstat罪案統計,相比對上一年,舊金山的暴力罪案下降了6%,其中性販運下降最多,達到57%,強姦案下降15%,兇殺案也下降11%,搶劫和嚴重毆打案則同樣下降4%。

另外,財物罪案也同樣下降,入屋爆竊比前年下降14%,盜竊案下降3%,汽車爆竊也下降2%。

市長布里德表示,市府和警察局都希望確保舊金山對所有居民和遊客來說,都是一個安全的地方,而最新的罪案數字就顯示,他們已經走上正確軌道,因為兇殺案數字是自從1961年以來最低。

除了增聘警員增加巡邏之外,當局也加強打擊田德隆區和Market街中部的毒品交易。

此外,市長也和市參議會合作,在Stockton街走廊和19至22Ave的Irving街增設監控攝錄機,希望可以進一步減少罪案。

