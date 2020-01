【有線新聞】

沙特阿拉伯王儲薩勒曼被指與亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)手機遭入侵有關。

聯合國官員發表聲明指,已掌握足夠證據,認為薩勒曼可能監視貝索斯並入侵其手機,呼籲調查事件。

貝索斯的手機在2018年遭入侵,其後交由保安團隊分析,對手機進行數碼鑑證,發現當年5月接收薩勒曼傳送附帶影片的Whatsapp加密訊息,數小時後便有大量資料外洩,相信訊息包含惡意程式。

沙特外長早前稱指控荒謬,有損王室聲譽。

貝索斯亦是《華盛頓郵報》的老闆,旗下記者卡舒吉同年於土耳其的沙特領事館內被殺。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。