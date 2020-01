【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市議會週三晚一致通過,禁止房東對租客進行犯罪前科背景調查。

有出獄者稱,他在2012年出獄,儘管找到一份不錯的工作,但因為犯罪前科,讓他租不到房子而流落街頭,他說奧克蘭很多無家可歸者跟他有相同的情況。

市議員Larry Reid也支持這項法規,因為他的兒子在幾個月後即將出獄,相信新的法規有助於他重新展開新生活。

代表房東屋主的加州公寓協會反對這法規,他們認為這是加州最嚴格的法規,但並不打算上稟法院推翻。

