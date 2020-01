【有線新聞】

中國衛健委表示,武漢肺炎確診個案增加至440宗,9人死亡,又指已出現社區傳播,病毒可能存在變異,疫情有進一步擴散風險。

武漢肺炎疫情發生以來,中國衛健委第一次見記者,亦是官方首次確認病毒在社區傳播。

衛健委稱近日病例急增,與全國下發診斷試劑有關,強調一直重視信息公開,無瞞報,目前無發現”超級傳播者”。

至於被問到新型病毒有多危險,有否沙士及中東呼吸綜合症嚴重,當局只多次稱仍然在認識病毒的過程,只確認對兒童不易感染。

衛健委亦證實,病毒來源是武漢的海鮮市場內非法銷售的野生動物,不過沒提及是哪一種。

為加強疫情防控,當局將嚴格監管街市野生動物,而由於正值春運,加大了傳播風險和防控難度,當局於機場、火車站等進行體溫篩檢。

