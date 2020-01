【有線新聞】

華為副董事長孟晚舟的首階段引渡聆訊繼續,她當地週二在加拿大卑詩省法院出席第二日聆訊,繼續就雙重犯罪問題爭辯。

孟晚舟的代表律師強調,美國針對她的指控,在加拿大境內不構成犯罪,若引渡她意味加拿大屈服,將外國法律引入當地違反加拿大的價值觀。

首階段引渡聆訊預計為期5天,到當地週五。

