澳門現首宗新型肺炎個案 賭場酒店需消毒（視頻）

澳門確診首宗武漢新型肺炎個案,患者是52歲武漢女商人,到澳門時沒有發燒,在澳門期間大部分時間在置地廣場酒店賭場逗留,當局密切監察同行的兩個朋友。

52歲的武漢女患者,入住過的置地廣場酒店,全套保護衣物的消防員將多名與患者接觸的人帶上救護車,再去山頂醫院做病毒檢測,其中4名是駐賭場的司警.人員又用消毒液清潔接觸者的酒店房及樓層。

確診病人是星期日,由武漢坐高鐵到珠海,之前一星期開始喉嚨痛、咳嗽,當晚11時經關閘入澳門,當時無發燒,她之後搭發財巴去置地廣場酒店,與兩個朋友會合,第二日除了午餐、晚餐在酒店附近用饍,大部分時間都在賭場,星期二全日在賭場。

到星期二晚,她因為咳嗽,自行到仁伯爵綜合醫院即俗稱山頂醫院急症室求醫。X光顯示她有肺炎,確認對新型肺炎呈陽性,剛剛開始發燒,無呼吸困難。

因患者搭過發財巴,有司機自己拿住大桶消毒水,指公司要求每轉車都要消毒.

當局已經要求所有賭場員工配戴口罩、入賭場前要量體溫,但我們進內幾乎所有職員及賭客都沒戴口罩。

