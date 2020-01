【KTSF】

東灣Livermore市週三凌晨發生警員開槍案,一名男疑犯中槍受傷,警方指男疑犯疑似企圖駕車撞向警員。

事發於凌晨3時30分左右,兩名警員當時在580公路東行線的Airway大道出口處截停一名疑似醉駕的司機。

警員指示該名司機駛出公路,到附近的橫街進行醉駕檢測,在眾人站在路旁期間,突然傳來汽車急剎的聲音,被截停的司機與兩名警員都看到一輛汽車疾駛而至,向著他們衝來。

兩名警員見狀向著疾駛而至的汽車開槍,駕駛該輛汽車的司機至少腿部中一槍,當時車內只有他一人。

事故中,最先被截停的司機和兩名警員都沒有受傷,而中槍的第二名司機已送院治療。

