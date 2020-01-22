香港出現首宗武漢新型肺炎確診個案（視頻）

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香港出現首宗武漢新型肺炎感染個案，患者做了第一次測試呈陽性，他是乘坐高鐵由深圳到香港，他報稱曾到武漢。

首宗武漢新型肺炎感染個案，男患者戴上外科口罩，離開伊利沙伯醫院隔離病房，多個著上全套保護衣物、戴上頭套、眼罩救護員一直陪同，他推上救護車，他是星期三確診，按既定機制他會轉去瑪嘉烈醫院的傳染病中心。

港鐵指星期二晚，一名內地男乘客乘坐高鐵G5607班次由深圳北站，約7時54分到達香港西九龍站，經港口衞生處時被發現發燒，他跟衞生署的人說曾到武漢，其後被送往醫院進一步檢測，消息指他對武漢新型肺炎病毒呈陽性反應。

高鐵西九龍站旅客繼續排隊買票回內地，部分人戴口罩。

港鐵指，已用漂白水在香港西九龍站為該名乘客到過或逗留的地方清潔消毒，即時通知內地有關單位，需要為該名乘客坐過的第二卡車廂的座位及附近位置進行清潔消毒，現時坐高鐵到港無需要作健康申報。

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