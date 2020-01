香港出現首宗武漢新型肺炎確診個案（視頻）

【有線新聞】

香港出現首宗武漢新型肺炎感染個案,患者做了第一次測試呈陽性,他是乘坐高鐵由深圳到香港,他報稱曾到武漢。

首宗武漢新型肺炎感染個案,男患者戴上外科口罩,離開伊利沙伯醫院隔離病房,多個著上全套保護衣物、戴上頭套、眼罩救護員一直陪同,他推上救護車,他是星期三確診,按既定機制他會轉去瑪嘉烈醫院的傳染病中心。

港鐵指星期二晚,一名內地男乘客乘坐高鐵G5607班次由深圳北站,約7時54分到達香港西九龍站,經港口衞生處時被發現發燒,他跟衞生署的人說曾到武漢,其後被送往醫院進一步檢測,消息指他對武漢新型肺炎病毒呈陽性反應。

高鐵西九龍站旅客繼續排隊買票回內地,部分人戴口罩。

港鐵指,已用漂白水在香港西九龍站為該名乘客到過或逗留的地方清潔消毒,即時通知內地有關單位,需要為該名乘客坐過的第二卡車廂的座位及附近位置進行清潔消毒,現時坐高鐵到港無需要作健康申報。

