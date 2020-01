來自武漢旅客講述舊金山國際機場體檢程序（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦衛生部上週宣布,在舊金山SFO、洛杉磯LAX和紐約JFK等3個國際機場,對來自武漢的旅客實施檢查,本週稍後,芝加哥及亞特蘭大的機場也實施檢查,並規定來自武漢的旅客,必須在這5個機場入境,本台週二到舊金山國際機場,向從武漢來的乘客了解了情況。

從中國武漢起飛的飛機,週二上午在大約10點左右抵達舊金山,乘客必須經過特別的體檢程序,因此一些乘客必須等上一個多小時,才順利完成入境程序。

不少乘客臉帶口罩,有乘客透露從武漢起飛的客機,有大約一半的人有戴口罩,而在青島加載乘客時,只有約一成的乘客有戴口罩。

一些乘客表示,因為必須分批經過體溫測量和回答一系列問題,拖長了入境過程。

有旅客說:”我們十個一組出來,逐個人量體溫,然後要你讀數字,可能是看你有沒有色盲。”

另一名旅客說:”進去之後,他們會問你是哪裡人,我會說自己是來自武漢的,他就會帶我進行第二次檢查,包括填一些資料,就是我近期是不是在武漢出來,然後我的溫度,然後是不是有咳嗽,或發燒的症狀出現,填完之後,還會帶我去進行一個溫度檢查,檢查完之後還再帶我進去一個另一個房間,進行另一次檢查,就是說兩次核實。”

這些武漢居民也滿意中國地方政府在對抗新型冠狀病毒爆發所採取的行動,因為從發現第一例開始,中國政府就很重視。

而在武漢的市民,目前也因為防疫工作而特別關注衛生。

旅客說:”基本上儘量能夠不出門就不出門,因為也知道這事情正在擴散,會比較嚴重,所以出門都會戴口罩,然後會洗手。”

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。