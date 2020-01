【KTSF】

中國官方新華社報導,因應新型冠狀病毒肺炎持續擴散,武漢將會暫停所有離境航班和火車班次,以控制疫情,這次新型肺炎疫情已造成17人死,數百人受感染。

新華社亦報導稱,當局已要求民眾如果沒有特別理由,暫時不要離開武漢。

另外,人民日報發出推文指,由當地時間週四早上10時起,所有人都不准離開武漢,火車站和機場將會關閉,市內的公車、地鐵、長途巴士也會暫停服務。

