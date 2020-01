【KTSF】

加州公共衛生局透露,正與聯邦疾控中心(CDC)緊密合作,制定應對措施。

加州公共衛生局表示,已經有向地方衛生機構和設施提供資訊,如何安全和有效的診斷近期到過中國的病人。

州府也表示,繼續觀察肺炎傳播的狀況,也為實驗室在檢驗病毒方面提供支援,並實行CDC在防疫工作上的建議。

州府衛生局透露,目前也還不知道新型冠狀病毒在人與人之間是否輕易傳播,而目前對病毒沒有疫苗,因此建議民眾採取防疫措施,例如用肥皂洗手至少20秒,要是手沒有洗乾淨,就必須避免觸碰眼睛、鼻子和嘴巴,避免和患病者接觸。

而因為新型冠狀病毒的症狀和感冒相似,加州公共衛生局,也建議還沒有接種疫苗的民眾,接種疫苗來抵抗感冒的威脅。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。