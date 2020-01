【KTSF】

有外國孕婦以臨時簽證來美產子,讓子女取得美國公民身份,為了要打擊這種被稱為生育旅遊的做法,國務院即將推出新措施,限制一些父母都並非美國公民的外國人,在美國所生的子女不會自動獲得公民身份。

國務院表示,正修訂條例,確保所簽發的臨時持簽證,不會被利用生育旅遊。

國務院官員表示,即將公佈新規定,以應對生育旅遊對國家安全和執法的風險,不過目前尚未知道有關修訂的詳情會怎樣執法,和對旅客有何影響。

一個日本女人早前從香港飛往美屬塞班島,登機前被航空公司要求驗孕,航空公司事後就此致歉,但就說是因應美國移民規定,從去年初開始採取檢驗,不過他們已經停止這做法。

