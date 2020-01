美國確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案 病人曾到武漢

【KTSF】

新型冠狀病毒肺炎疫情在中國不斷擴大之際,全球陸續有更多國家出現確診病例,美國衛生當局表示,美國已確診首宗感染個案,病者曾到訪武漢,居住在華盛頓州。

當局稱,該名男子年約30餘歲,上週從武漢飛返西雅圖地區,他居住在Snohomish縣,目前在Everett市一間醫院治療,情況良好,也並未對醫護人員或公眾帶來威脅。

當局稱,該名男子上週三抵達Seattle-Tacoma機場時並沒出現症狀,之後因為身體不適在週日求診。

美國是繼中國、泰國、日本、南韓後,第5個國家報稱出現確診病例。

上週五起,聯邦疾控中心宣布在舊金山、洛杉磯和紐約市三個機場,對來自武漢的旅客檢測體溫,至週二,疾控中心宣布芝加哥的O’Hare機場和阿特蘭大機場也會實施相同措施。

另外,當局也將開始強制要求所有從武漢出發的旅客,必須從上述5個機場入境美國。

新型冠狀病毒肺炎迄今在中國造成6人死亡,死者大多數是60歲以上人士,中國當局稱病毒很可能是從動物感染給人類,稍早再確認可以人傳人。

而中國媒體指,這次肺炎疫情與2003年爆發的SARS不同,病毒的殺傷力也不及SARS,但有專家擔心,病毒可能會變種,變得更具殺傷力。

