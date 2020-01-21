美國確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案 病人曾到武漢

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新型冠狀病毒肺炎疫情在中國不斷擴大之際，全球陸續有更多國家出現確診病例，美國衛生當局表示，美國已確診首宗感染個案，病者曾到訪武漢，居住在華盛頓州。

當局稱，該名男子年約30餘歲，上週從武漢飛返西雅圖地區，他居住在Snohomish縣，目前在Everett市一間醫院治療，情況良好，也並未對醫護人員或公眾帶來威脅。

當局稱，該名男子上週三抵達Seattle-Tacoma機場時並沒出現症狀，之後因為身體不適在週日求診。

美國是繼中國、泰國、日本、南韓後，第5個國家報稱出現確診病例。

上週五起，聯邦疾控中心宣布在舊金山、洛杉磯和紐約市三個機場，對來自武漢的旅客檢測體溫，至週二，疾控中心宣布芝加哥的O’Hare機場和阿特蘭大機場也會實施相同措施。

另外，當局也將開始強制要求所有從武漢出發的旅客，必須從上述5個機場入境美國。

新型冠狀病毒肺炎迄今在中國造成6人死亡，死者大多數是60歲以上人士，中國當局稱病毒很可能是從動物感染給人類，稍早再確認可以人傳人。

而中國媒體指，這次肺炎疫情與2003年爆發的SARS不同，病毒的殺傷力也不及SARS，但有專家擔心，病毒可能會變種，變得更具殺傷力。

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