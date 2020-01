【KTSF 馮政浩報導】

剛剛過去的12月份,是美國13年以來新屋建造最興旺的一個月。

美國的新屋建造2019年12月上升17%,是十多年前金融危機以來最興旺的一個月。

新建的住宅以年度計算有160萬間,這個數字是自從2006年以來最高。

經濟學家本來預測,12月的新屋建造率是會下降,但美國經濟呈現健康,通貨膨脹率輕微,加上樓宇按揭利息也是很低,做就建屋的熱潮高漲。

去年12月的新買樓宇按揭申請較11月多了5%,不過專家認為這種上升趨勢未必會延續到今年,因為2019年12月的建屋許可證下跌差不多4%,意味著最近的將來會有些微下行。

