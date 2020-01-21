參院定週二下午就特朗普彈劾案展開審訊

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院週二下午正式審訊特朗普總統的彈劾案，兩黨參議員都作最後關頭的準備，但仍未清楚審訊如何進行，不過特朗普的法律團隊已經計劃好如何替特朗普辯護。

參議院週二就會正式審訊特朗普的彈劾案，但至今仍未清楚是否會有證人作證。

民主黨人批評，參議院共和黨領袖麥康尼沒有公開審訊的規例是甚麼。

民主黨參議員Debbie Stabenow說：”我相信他們設法盡快審訊，並避免傳召相關證人。”

民主黨人也繼續催促共和黨同僚傳召更多證人作證，以及提交更多文件來指證特朗普。

民主黨參議院少收黨領袖舒默說：”民主黨人旨在尋找真相。”

共和黨人就反指，民主黨人等於承認他們處於下風。

另外，週一繼續談判是否容許非政府人員，在參議院拍攝審訊情況，消息指出，真正的懸疑不是彈劾案如何結束，而是如何去處理，必須要有3分之2參議員投票贊成，才可將特朗普罷免，但問題是，現時參議院共和黨人佔多數，因此在參議院不大可能湊夠足夠票數將特朗普罷免。

參議院100名參議員，必須在彈劾審訊中做陪審員，審訊將會一星期六天舉行，在審訊期間，參議員不准攜帶手機，也不准講說話。

支持彈劾特朗普的俄亥俄州民主黨籍眾議員Joyce Beatty就表示，起碼可以將彈劾案送到參議院審訊，她透露，沒有一個共和黨人投票贊成彈劾特朗普，但許多共和黨人私底下的講法不同，當他們真正投票時，就會跟隨黨派劃分來表決。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。