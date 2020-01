參院定週二下午就特朗普彈劾案展開審訊

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院週二下午正式審訊特朗普總統的彈劾案,兩黨參議員都作最後關頭的準備,但仍未清楚審訊如何進行,不過特朗普的法律團隊已經計劃好如何替特朗普辯護。

參議院週二就會正式審訊特朗普的彈劾案,但至今仍未清楚是否會有證人作證。

民主黨人批評,參議院共和黨領袖麥康尼沒有公開審訊的規例是甚麼。

民主黨參議員Debbie Stabenow說:”我相信他們設法盡快審訊,並避免傳召相關證人。”

民主黨人也繼續催促共和黨同僚傳召更多證人作證,以及提交更多文件來指證特朗普。

民主黨參議院少收黨領袖舒默說:”民主黨人旨在尋找真相。”

共和黨人就反指,民主黨人等於承認他們處於下風。

另外,週一繼續談判是否容許非政府人員,在參議院拍攝審訊情況,消息指出,真正的懸疑不是彈劾案如何結束,而是如何去處理,必須要有3分之2參議員投票贊成,才可將特朗普罷免,但問題是,現時參議院共和黨人佔多數,因此在參議院不大可能湊夠足夠票數將特朗普罷免。

參議院100名參議員,必須在彈劾審訊中做陪審員,審訊將會一星期六天舉行,在審訊期間,參議員不准攜帶手機,也不准講說話。

支持彈劾特朗普的俄亥俄州民主黨籍眾議員Joyce Beatty就表示,起碼可以將彈劾案送到參議院審訊,她透露,沒有一個共和黨人投票贊成彈劾特朗普,但許多共和黨人私底下的講法不同,當他們真正投票時,就會跟隨黨派劃分來表決。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。