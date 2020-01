智勝教育申請破產重組 目前只提供升大學輔導（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台早前報導過,智勝教育(ThinkTank Learning)灣區的分社陸續結業,在舊金山日落區Taraval街的中心最近也關閉,有家長付了過萬元的學費,可是仍然未用完補習服務,智勝教育一名負責人對本台表示,公司申請第11章破產重組公司,智勝目前只提供升大學輔導服務,取消了大學入學考試的課程和補習服務。

智勝教育在舊金山Taraval街夾35 Avenue的校址去年年底關閉,智勝教育營運副主席Michael Lee解釋說:”早在兩三年前,我們早就計劃慢慢將服務搬到網上,3年前開始只要有中心的租約期滿,我們就把中心關掉,只是去年底關了舊金山,然後在年初申請第11章破產,所以家長覺得恐慌,是不是我們要走啦,要跑路啦,其實沒有。”

智勝教育申請第11章破產,重組公司,精簡架構,目前有4名顧問和3名職員,只提供升大學輔導服務,有100多個學生。

Lee說:”做我們最在行的升大學輔導,輔導就是一對一,顧問跟小孩的輔導,你的成績有沒有好好維持,有沒有在該考試的時候去考試,課外活動,有沒有好好規劃暑期,如果參加整個3年半,幫你手把手的好好的,最後申請大學,準備個人陳述,然後送件申請等等。”

至於準備考SAT、ACT和AP等課程和補習班就取消了。

付款上課程以及補習的家長,智勝如何交代?

Lee說:”其實欠債還錢天經地義,只是我們公司現在卡在重組,所以一切要經律師和法院,所以不是不退,而是等到律師和法院執行裁決以後,看該怎麼退就怎麼退。”

智勝教育全盛時期在灣區有多家分校,而且學費很貴,不少家長一次過付大筆學費,希望子女得到一條龍服務,考上心儀的大學,究竟智勝經營上遇到什麼問題?

Lee說:”申請第11章破產是因為,有一些債務跟股東的問題,然後老闆他們決定最後走上這一步。”

智勝表示,欠家長款項的名單已經交給律師,將會由律師通知家長。

