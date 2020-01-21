智勝教育申請破產重組 目前只提供升大學輔導（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台早前報導過，智勝教育（ThinkTank Learning）灣區的分社陸續結業，在舊金山日落區Taraval街的中心最近也關閉，有家長付了過萬元的學費，可是仍然未用完補習服務，智勝教育一名負責人對本台表示，公司申請第11章破產重組公司，智勝目前只提供升大學輔導服務，取消了大學入學考試的課程和補習服務。

智勝教育在舊金山Taraval街夾35 Avenue的校址去年年底關閉，智勝教育營運副主席Michael Lee解釋說：”早在兩三年前，我們早就計劃慢慢將服務搬到網上，3年前開始只要有中心的租約期滿，我們就把中心關掉，只是去年底關了舊金山，然後在年初申請第11章破產，所以家長覺得恐慌，是不是我們要走啦，要跑路啦，其實沒有。”

智勝教育申請第11章破產，重組公司，精簡架構，目前有4名顧問和3名職員，只提供升大學輔導服務，有100多個學生。

Lee說：”做我們最在行的升大學輔導，輔導就是一對一，顧問跟小孩的輔導，你的成績有沒有好好維持，有沒有在該考試的時候去考試，課外活動，有沒有好好規劃暑期，如果參加整個3年半，幫你手把手的好好的，最後申請大學，準備個人陳述，然後送件申請等等。”

至於準備考SAT、ACT和AP等課程和補習班就取消了。

付款上課程以及補習的家長，智勝如何交代？

Lee說：”其實欠債還錢天經地義，只是我們公司現在卡在重組，所以一切要經律師和法院，所以不是不退，而是等到律師和法院執行裁決以後，看該怎麼退就怎麼退。”

智勝教育全盛時期在灣區有多家分校，而且學費很貴，不少家長一次過付大筆學費，希望子女得到一條龍服務，考上心儀的大學，究竟智勝經營上遇到什麼問題？

Lee說：”申請第11章破產是因為，有一些債務跟股東的問題，然後老闆他們決定最後走上這一步。”

智勝表示，欠家長款項的名單已經交給律師，將會由律師通知家長。

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