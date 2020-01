【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山日落區上週四清晨發生一宗入室搶劫案,受害人是一名華裔長者。

警方資料顯示,案件發生在上週四清晨6點,位於日落區23街2000號路段,夾街是Pacheco和Quintara,兩名20多歲的匪徒進入一戶住宅,拿著手電筒,向從熟睡中醒來的一名83歲華裔男長者索要現金。

兩名匪徒得手後,其中一名匪徒將男事主打傷,之後一起逃走。

男事主有受傷但無生命危險,匪徒仍然在逃。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。