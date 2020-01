奧克蘭母親接孩子放學被車撞死 警縣紅緝肇事司機

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一名母親上週五在接孩子放學的途中被車撞死,肇事司機不顧而去,警方已懸紅一萬元,尋求公眾提供破案線索。

事發在上週五下午3時22分,在奧克蘭98街1800號路段的Elmhurst聯合初中學校附近。

40歲婦人Miesha Singleton過馬路接孩子放學時被車撞到,當場死亡。

警方相信肇事司機當時以高速行駛,又指估計在場有百幾名初中生目睹整件事,可以想像對他們的創傷有幾深。

附近居民指出,這條馬路平時很多車超速行駛。

警方已尋回懷疑涉案的白色Nissan Maxima汽車,警方宣布懸紅一萬元,獎償協助警方尋回及成功檢控肇事司機的人士,有線索的民眾請聯絡警方,電話:(510) 777-3333。

