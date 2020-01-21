新型冠狀病毒確認可人傳人 武漢再多一人死亡

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中國內地新型冠狀病毒疫情擴散，武漢再多一人死亡，並證實有15名醫護人員確診感染，另一人疑似染病，上海確診第二宗個案，中國國家衛健委專家組組長鍾南山肯定新型冠狀病毒能夠人傳人。中央將疫情列為沙士同級的傳染病，採取甲級防控措施。

武漢衛健委凌晨通報，有15名醫務人員確診感染新型冠狀病毒，另一人疑似染病。16人中，一人危殆，其餘情況穩定，全部人已隔離治療。

鍾南山之前透露，醫護人員因為照顧一名病人而染病，但沒指明是否武漢。

另外，武漢再多一人死亡，89歲死者有長期病患發病後7天死亡，累計死亡增加至4宗。疾控中心科學家認為，當地已進入了社區傳播的早期。

而廣東珠海則公布，早前確診病例的3宗個案是一家三口。78歲的父親和76歲的母親，本月11日從武漢坐高鐵到珠海女兒的家，父親本月15日不適就診，兩天後被列作疑似病例，接受隔離治療。母親和女兒其後亦先後發燒，18日由醫學監察轉到隔離治療。

鍾南山表示，目前非常肯定病毒能人傳人，因為其中有患者沒去過武漢，是被家人傳染。

專家組指，新型冠狀病毒九成半以上的個案都曾經去過武漢或從武漢來。

初步流行病學分析相信，病毒很大可能是來自野味，但仍未掌握源頭動物是甚麼。

對比2003年爆發的沙士，新型冠狀病毒的傳染力沒那麼強、毒性也較弱，不過病毒變化很快、病例多，正處於擴散階段，需要密切監察。

鍾南山認為目前防控關鍵是防止出現超級傳播者，減少武漢輸出，體溫高者不建議離開武漢，沒有特殊原因亦不要去武漢，他說很有信心，不會重複17年前的沙士疫情。

副總理孫春蘭表示，已把疫情納入乙類傳染病，跟沙士、禽流感同級，會採取甲類傳染病的防控管理。

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