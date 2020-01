新型冠狀病毒確認可人傳人 武漢再多一人死亡

【有線新聞】

中國內地新型冠狀病毒疫情擴散,武漢再多一人死亡,並證實有15名醫護人員確診感染,另一人疑似染病,上海確診第二宗個案,中國國家衛健委專家組組長鍾南山肯定新型冠狀病毒能夠人傳人。中央將疫情列為沙士同級的傳染病,採取甲級防控措施。

武漢衛健委凌晨通報,有15名醫務人員確診感染新型冠狀病毒,另一人疑似染病。16人中,一人危殆,其餘情況穩定,全部人已隔離治療。

鍾南山之前透露,醫護人員因為照顧一名病人而染病,但沒指明是否武漢。

另外,武漢再多一人死亡,89歲死者有長期病患發病後7天死亡,累計死亡增加至4宗。疾控中心科學家認為,當地已進入了社區傳播的早期。

而廣東珠海則公布,早前確診病例的3宗個案是一家三口。78歲的父親和76歲的母親,本月11日從武漢坐高鐵到珠海女兒的家,父親本月15日不適就診,兩天後被列作疑似病例,接受隔離治療。母親和女兒其後亦先後發燒,18日由醫學監察轉到隔離治療。

鍾南山表示,目前非常肯定病毒能人傳人,因為其中有患者沒去過武漢,是被家人傳染。

專家組指,新型冠狀病毒九成半以上的個案都曾經去過武漢或從武漢來。

初步流行病學分析相信,病毒很大可能是來自野味,但仍未掌握源頭動物是甚麼。

對比2003年爆發的沙士,新型冠狀病毒的傳染力沒那麼強、毒性也較弱,不過病毒變化很快、病例多,正處於擴散階段,需要密切監察。

鍾南山認為目前防控關鍵是防止出現超級傳播者,減少武漢輸出,體溫高者不建議離開武漢,沒有特殊原因亦不要去武漢,他說很有信心,不會重複17年前的沙士疫情。

副總理孫春蘭表示,已把疫情納入乙類傳染病,跟沙士、禽流感同級,會採取甲類傳染病的防控管理。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。