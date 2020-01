港大教援袁國勇指新型肺炎疫情或進入第三波（視頻）

【有線新聞】

曾到武漢視察的香港大學微生物學系教授袁國勇指,新型冠狀病毒疫情可能進入第三波,現時最擔心社區爆發,一定要及時控制。國家高級別專家組組長鍾南山指,武漢一個病人令多名醫護受感染,是醫院感染控制不足。

鍾南山及袁國勇分別在廣州及香港交代武漢最新疫情,袁國勇指今次新冠狀病毒疫情有三波,第一波是華南海鮮城,最初40個個案,七成與海鮮市場有關,是由動物傳人的散發性。第二波是在華南海鮮城周圍兩個區爆發,已經開始有人傳人,到現在可能進入第三波,觀察多14日可以確定有無爆發。

鍾南山再解釋醫院感染個案,一個腦外科病人感染14個醫護人員,醫護都不是收症的傳染科,而是神經外科的醫護,主要是醫護防感染控制做得不好。

兩個專家都指內地沒有隱瞞疫情,袁國勇指突然出現這麼多個案是由於內地有快速測試,開始廣泛應用。

