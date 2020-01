【有線新聞】

中國新型冠狀病毒肺炎確診個案增加至315宗,台灣也確診首宗病毒個案。

台灣疾管署公布,患者是南部的50多歲女子,到過武漢工作,週一返台,有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀,由機場檢疫人員安排送院,X光檢查顯示有肺炎,週二確認新型冠狀病毒,正於醫院隔離治療。

至於另外兩宗疑似病例仍在等候檢測結果,兩人均為女性、曾赴武漢旅遊。

台灣目前對武漢發布第三級旅遊警示,呼籲民眾如非必要勿到當地。

