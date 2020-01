李麗嫦宣佈放棄連任 陳詩敏參選第一區市參事（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

陳詩敏(Connie Chan)宣佈代表列治文區,參選舊金山第一區市參事,至於現任第一區市參事李麉嫦宣佈放棄參選連任。

陳詩敏說:”我們要爭取留在舊金山居住,也為他人和後世代能繼續留在市內生活。”

陳詩敏週五正式向舊金山選務處提交參選表格,陳詩敏曾為前市參事Sophie Maxwell、前地方檢察官賀錦麗,以及現任市參事佩斯金擔任過助理,她也曾在市府公園康樂部和舊金山市立大學內工作過。

陳詩敏說:”我當選之後,最重要是希望我們能夠有可負擔房屋,第二希望幫助到小型企業能繼續發展,以及希望交通更安全和方便。 "

出生於香港的陳詩敏是第一代移民,13歲移民到舊金山,和她的母親和弟弟共住在華埠受租管的公寓單位,畢業於戴維斯加州大學,之後返回舊金山工作,參與過各種社區服務。

陳詩敏在2011年與伴侶搬到列治文區居住,她的伴侶是一名舊金山消防員,兩人有一個6歲兒子。

現任第一區市參事李麗嫦宣佈放棄參選連任,又指會背書支持陳詩敏參選。

對於李麗嫦去年11月在參加博徹思的競選晚會中舉起不雅手勢,並用粗口罵警察工會,觸發列治文居民啟動罷免她的程序一事,李麗嫦就否認這是她放棄連任的原因。

李麗嫦說:”跟那件事完全無關係,這是我個人決定,我認真考慮了超過一年,我對於放棄連任感覺是種責任,也有點內疚。”

