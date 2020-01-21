李麗嫦宣佈放棄連任 陳詩敏參選第一區市參事（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

陳詩敏（Connie Chan）宣佈代表列治文區，參選舊金山第一區市參事，至於現任第一區市參事李麉嫦宣佈放棄參選連任。

陳詩敏說：”我們要爭取留在舊金山居住，也為他人和後世代能繼續留在市內生活。”

陳詩敏週五正式向舊金山選務處提交參選表格，陳詩敏曾為前市參事Sophie Maxwell、前地方檢察官賀錦麗，以及現任市參事佩斯金擔任過助理，她也曾在市府公園康樂部和舊金山市立大學內工作過。

陳詩敏說：”我當選之後，最重要是希望我們能夠有可負擔房屋，第二希望幫助到小型企業能繼續發展，以及希望交通更安全和方便。 ＂

出生於香港的陳詩敏是第一代移民，13歲移民到舊金山，和她的母親和弟弟共住在華埠受租管的公寓單位，畢業於戴維斯加州大學，之後返回舊金山工作，參與過各種社區服務。

陳詩敏在2011年與伴侶搬到列治文區居住，她的伴侶是一名舊金山消防員，兩人有一個6歲兒子。

現任第一區市參事李麗嫦宣佈放棄參選連任，又指會背書支持陳詩敏參選。

對於李麗嫦去年11月在參加博徹思的競選晚會中舉起不雅手勢，並用粗口罵警察工會，觸發列治文居民啟動罷免她的程序一事，李麗嫦就否認這是她放棄連任的原因。

李麗嫦說：”跟那件事完全無關係，這是我個人決定，我認真考慮了超過一年，我對於放棄連任感覺是種責任，也有點內疚。”

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