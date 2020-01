中國當局採取SARS級別防控武漢肺炎

【有線新聞】

武漢肺炎疫情持續擴散,中國國家衛健委週二正式將其列為乙類傳染病,採取與SARS同級的最高級別防控管理。國家專家組組長鍾南山在記者會透露,疫情變化得好快,強調當局無瞞報。他說據他了解,各地現時均很重視報告疫情。

為了遏止疫情擴散,武漢市衛健委週二成立疫情防控指揮部,宣布加強管控進出武漢人員,禁止旅遊團組團外出,並抽檢出入私家車輛等。

鍾南山就透露,武漢已禁止發燒的人離開。他又透露,受到感染的15個醫護人員都不屬收症的傳染科,而是神經外科的醫護,呼籲各醫院都需更注意防疫管理:「只要對患者嚴格隔離,沒有任它發展的話,我不太相信會像SARS發展起來,現在比較擔心出現超級傳播者。」

而在武漢的機場、火車站和碼頭等,自上週二起,已經配置了35部紅外線測溫儀和300多個紅外線測溫槍。若發現發燒的旅客,會將其轉移到醫院就診。

當局在3家定點醫院設置800張床位用於收治肺炎病人,其他直屬醫療機構亦將騰出1200張床位,用於救治患者。

至於被視為疫情源頭的華南海鮮批發市場,雖然已休市,當局說繼續24小時管控市場及周邊的出入口,並排查其他類型的農貿市場,進行衛生學和流行病學調查。

雖然疫情緊張,但武漢仍於上週六如期舉辦萬家宴,共4萬多個家庭參加,惹來各方批評。

武漢文旅局更曾於週一推出春節活動,送出20萬張武漢景點免費入場券,但在週二就宣布延期。

