柏克萊奪命車禍 司機駕車撞死路人不顧而去

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東灣柏克萊市週一發生一宗致命肇事逃逸交通意外，警方目前仍在追捕疑犯。

事發在週一早上10點半，案發地離柏克萊加大沒多遠，一名校警駕車在6街上行走時，看到一輛銀色四門Nissan橋車停靠在路邊，聽到車內有女子大聲求救。

但當警員靠近汽車時，司機突然加速，在6街夾University Ave西撞倒一名女行人後並無停下，繼而轉上80號公路，目前仍然在逃，該女行人其後證實不治。

據悉肇事車輛上有一男一女，包括早前大聲求救的女子，不排除涉及另一宗家庭暴力或綁架案的可能。

事件導致University Ave一度封閉數小時，直到晚上7時20分才重開。

當局呼籲任何人如有案件線索，請和警方聯繫。

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