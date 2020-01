柏克萊奪命車禍 司機駕車撞死路人不顧而去

【KTSF】

東灣柏克萊市週一發生一宗致命肇事逃逸交通意外,警方目前仍在追捕疑犯。

事發在週一早上10點半,案發地離柏克萊加大沒多遠,一名校警駕車在6街上行走時,看到一輛銀色四門Nissan橋車停靠在路邊,聽到車內有女子大聲求救。

但當警員靠近汽車時,司機突然加速,在6街夾University Ave西撞倒一名女行人後並無停下,繼而轉上80號公路,目前仍然在逃,該女行人其後證實不治。

據悉肇事車輛上有一男一女,包括早前大聲求救的女子,不排除涉及另一宗家庭暴力或綁架案的可能。

事件導致University Ave一度封閉數小時,直到晚上7時20分才重開。

當局呼籲任何人如有案件線索,請和警方聯繫。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。