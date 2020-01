影評：法國新版《悲慘世界》社區中醞釀的暴力衝突一觸即發

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

法國巴黎貧富懸殊,一個郊區的公共住宅區,不同勢力出現緊張關係,衝突一觸即發。

巴黎郊區Montfermeil 警局,調來一位新警員Stephane。連同兩個夥伴Chris 和Gwana,從在區內巡邏認識地方勢力,在正統管道下代表著地區的市長和管轄地下活動但外貌冷靜的地頭蛇。於此同時,社區中的青少年,有的文靜、有的帶叛逆性,正是典型的現代青年。

一天,一個俄羅斯馬戲團到這裡表演期間,馬戲團一頭小獅子被偷走。三名警員必須在馬戲團威脅對社區做出暴力行動前,找回獅子以制止衝突。可是途中,偷獅子的男孩,卻也面對暴力威脅,加上其中一名警員在受到攻擊時,做出意想不到的反應,無法掩蓋錯誤。男孩和其他朋友的反抗更在導火線上加油,整個社區一瞬間成了城市戰場。

首先,電影之所以以法國文學名著《Les Miserables》命名,是因為這郊區也正是小說敘述的一個景點之一。

影片對巴黎非主流社會的寫實描繪,令人回想起25年前,同樣在巴黎郊區帶有動感和爆炸性的《怒火青春 La Haine》。《Les Miserables》縱然是新進導演Ladj Ly 的處女作,但他對素材的深入了解,和對電影節奏和氣氛的掌握與醞釀,震撼的同時也顯示潛在實力。

新版的《悲慘世界》在今年戛納影展中獲得最佳評審大獎,而也被選為代表法國角逐奧斯卡最佳國際電影。導演Ladj Ly 也成為歷來首位代表法國的非洲裔導演。電影目前成功入圍奧斯卡最佳國際電影獎。縱然在南韓傑作《寄生蟲 Parasite》的影子下,要獲獎應該是項艱鉅的任務,但影片在提醒主流社會,在爭取進步的同時,要是忽略邊緣社會的分子,怎樣的成就都會被潛伏在的社會對抗勢力局限,而難以取得真正的進步。

法國新版《悲慘世界 Les Miserables》是《電影試片室》年度十大最佳電影之一。獲得滿分五分的最佳評價,切勿錯過。

電影網頁:https://www.lesmiserables.movie/

