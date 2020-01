【KTSF 郭柟報導】

南灣Westfield Valley Fair商場舉辦第6屆農曆新年展覽和慶節活動。

商場營銷總監Kate Diefenderfer說:”去年慶節活動相當受歡迎,我們很興奮每年參加人數都增加,希望今年都一樣,這是個好去處讓全家來慶祝。”

為慶祝鼠年,大會今年特別設計了一個透過Instagram手機app互動遊玩的小型迷宮,裡面包含了有關12生肖競賽故事。

另外在本週六早上11時開始,商場內會有舞龍舞獅表演、變臉表演、Hip Hop街舞團、跆拳道表演、即場書法、功夫表演,還有各種抽獎遊戲和攤位,適合一家大小參加。

