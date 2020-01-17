因應新型冠狀病毒肺炎爆發 美國將對武漢旅客檢測體溫

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因應武漢近日爆發多宗新型冠狀病毒肺炎病例，美國聯邦疾控中心（CDC）週五公布，將會開始對來自武漢的航空旅客檢測體溫，武漢衛健委指，目前已有45人確診感染新型冠狀病毒肺炎，其中2人死亡。

CDC表示，當局將會從武漢出發，飛抵舊金山國際機場、紐約甘迺迪國際機場和洛杉磯國際機場的旅客檢測體溫，及查問有否出現感染新型冠狀病毒肺炎的症狀。

當局估計未來數週，會有約5,000名旅客需要通過這個檢測，首個受影響航班會在週五晚飛抵甘迺迪國際機場，下一班會於週六早上飛抵舊金山。

甘迺迪和舊金山國際機場每週有3班來自武漢的直航航班，而洛杉磯國際機場則有很多是從武漢出發，再在北京轉機到洛杉磯的航班。

武漢衛健委曾指出，新型冠狀病毒肺炎很大可能是從動物傳染給人類，暫時未能排除人傳人的可能性。

CDC指，目前美國民眾感染新型冠狀病毒肺炎的機會仍很低，不過CDC希望能盡早實施預防措施。

CDC表示，病毒如果變成人傳人，將會變得更加危險，未來估計會有更多國家出現病例，而早前美國至少有一宗。

亞洲目前已有至少6個國家開始對來自武漢的旅客實施檢測，當中包括泰國和日本，這兩個國家稍早都出現病例，病人也曾到訪武漢。

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