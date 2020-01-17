智勝教育相繼結業 有家長預繳兩萬學費感受騙（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區連鎖補習社智勝教育（ThinkTank Learning）多間分社近年相繼結業，在日落區Taraval街的中心，今年起亦突然關閉，有家長向本台投訴，付了兩萬多元學費，子女現在無辦法上課，懷疑自己受騙，並有意訴諸法律。

住在日落區的翟瑤（Yoyo Zhai），17年前移民來美讀高中，當時很窮，家裡負擔不起補習費，現在全家人將希望放在翟小姐的弟弟身上。

翟瑤說：”我們就是因為華人，都有心態，望子成龍，望女成鳳，付錢的通常是第一代移民，我們很忙碌於工作，平時特別希望對小朋友可以幫頭幫尾。”

在鄰居及朋友的介紹下，翟小姐2018年開始送弟弟去Taraval街的智勝教育上課，翟小姐表示，去年5月，智勝游說她成為會員，報讀課程有九折優惠，她因此在一個月內，支付了未來3年的補習費，一共2,2081元，照顧弟弟3年高中生涯。

不過課程讀了半年後，在12月31日，突然收到中心元旦起要關閉的消息。

翟瑤說：”在12月31日，收到一個人叫Michael的簡短電子訊息指，他們不再租借Taraval夾35街這個校舍，指將服務移到網上。”

不過智勝自此沒有再聯絡過翟小姐，剩下兩年半的學費是退款，還是繼續上課，都沒有答案，是翟小姐不斷追問，最終在3天前聯絡到東灣Fremont校舍的職員，職員指，今年起，所有網上課程都已取消，並向部分家長透露，智勝已經申請破產，所有事件已經交由律師處理。

翟瑤說：”我的心態很平靜，因為我自己做教育，我認為甚麼事都應該剖白，坦白的來講，不要好像閉門失竊，完全不講，掩耳盜鈴就不好。”

苦主不只翟小姐一人，有近40名家長已經組織了微信群組，商討對策，部分家長週三見了律師，計劃向智勝發集體律師信施壓。

翟小姐表示，他們已經對智勝失去信心，現時只是要求智勝退款。

智勝教育的全盛時期，在灣區最少有十幾間教育中心，但現在網站上只剩下兩間主要中心的聯絡電話，Taraval街這一間，在今年年初就人去留空。

本台週四到訪Fremont的分社，發現辦公室沒有人，門外加多一把鎖，亦落了百頁簾，不知道是結業還是放假。

本台後來再致電智勝，詢問關於家長付了錢但上不了課，以及智勝可能面對訴訟的情況，當表明記者身分後，接電話的人說，對於這件事沒有回應，記者再追問可否與負責人聯絡，對方說”可以”後，就立即掛電話，之後亦沒有再聯絡本台。

至於其中一名協助苦主的律師向本台表示，家長們其實未確定聘請他做律師，現階段只屬於諮詢性質。

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