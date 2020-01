智勝教育相繼結業 有家長預繳兩萬學費感受騙（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區連鎖補習社智勝教育(ThinkTank Learning)多間分社近年相繼結業,在日落區Taraval街的中心,今年起亦突然關閉,有家長向本台投訴,付了兩萬多元學費,子女現在無辦法上課,懷疑自己受騙,並有意訴諸法律。

住在日落區的翟瑤(Yoyo Zhai),17年前移民來美讀高中,當時很窮,家裡負擔不起補習費,現在全家人將希望放在翟小姐的弟弟身上。

翟瑤說:”我們就是因為華人,都有心態,望子成龍,望女成鳳,付錢的通常是第一代移民,我們很忙碌於工作,平時特別希望對小朋友可以幫頭幫尾。”

在鄰居及朋友的介紹下,翟小姐2018年開始送弟弟去Taraval街的智勝教育上課,翟小姐表示,去年5月,智勝游說她成為會員,報讀課程有九折優惠,她因此在一個月內,支付了未來3年的補習費,一共2,2081元,照顧弟弟3年高中生涯。

不過課程讀了半年後,在12月31日,突然收到中心元旦起要關閉的消息。

翟瑤說:”在12月31日,收到一個人叫Michael的簡短電子訊息指,他們不再租借Taraval夾35街這個校舍,指將服務移到網上。”

不過智勝自此沒有再聯絡過翟小姐,剩下兩年半的學費是退款,還是繼續上課,都沒有答案,是翟小姐不斷追問,最終在3天前聯絡到東灣Fremont校舍的職員,職員指,今年起,所有網上課程都已取消,並向部分家長透露,智勝已經申請破產,所有事件已經交由律師處理。

翟瑤說:”我的心態很平靜,因為我自己做教育,我認為甚麼事都應該剖白,坦白的來講,不要好像閉門失竊,完全不講,掩耳盜鈴就不好。”

苦主不只翟小姐一人,有近40名家長已經組織了微信群組,商討對策,部分家長週三見了律師,計劃向智勝發集體律師信施壓。

翟小姐表示,他們已經對智勝失去信心,現時只是要求智勝退款。

智勝教育的全盛時期,在灣區最少有十幾間教育中心,但現在網站上只剩下兩間主要中心的聯絡電話,Taraval街這一間,在今年年初就人去留空。

本台週四到訪Fremont的分社,發現辦公室沒有人,門外加多一把鎖,亦落了百頁簾,不知道是結業還是放假。

本台後來再致電智勝,詢問關於家長付了錢但上不了課,以及智勝可能面對訴訟的情況,當表明記者身分後,接電話的人說,對於這件事沒有回應,記者再追問可否與負責人聯絡,對方說”可以”後,就立即掛電話,之後亦沒有再聯絡本台。

至於其中一名協助苦主的律師向本台表示,家長們其實未確定聘請他做律師,現階段只屬於諮詢性質。

