舊金山市參議會通過擴大對空置吉鋪徵稅範圍（視頻）

舊金山市參議會在去年11月通過對空置商舖業主徵收”空置稅”,法案放入3月選票,星期二市參議會又通過擴大了對空置店面的潛在稅收範圍,批准了建立12個新的鄰里商業區,也就是每個地區都將擁有自己的特定區域。

法案建議對空置的店面徵稅,只適用於鄰里商業區,市參議會通過增加多12個鄰里商業區,使舊金山可能要繳稅的地區數目達到40個。

新增的包括San Bruno街、Balboa街、Geary大道、Inner Taraval街等鄰里商業區,空置店面將被課徵空置稅,稅金會按面向街道的每一英尺徵收250元至1,000元計算。

稅收將作為小型企業援助基金,市府估計,空置稅能帶來每年30萬至500萬元稅收。

這項法案由Aaron Peskin提出,鼓勵房主更加緊急地將空置店面租出去。

反對的房東表示,現在網購盛行,人工成本高,在舊金山開創小本生意的過程很漫長,手續繁複,即使他們努力招租,也不一定能成功,課徵空置稅相當不合理,空置稅需要3分之2選民票數才能通過。

