舊金山市參議會通過擴大對空置吉鋪徵稅範圍（視頻）

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舊金山市參議會在去年11月通過對空置商舖業主徵收”空置稅”，法案放入3月選票，星期二市參議會又通過擴大了對空置店面的潛在稅收範圍，批准了建立12個新的鄰里商業區，也就是每個地區都將擁有自己的特定區域。

法案建議對空置的店面徵稅，只適用於鄰里商業區，市參議會通過增加多12個鄰里商業區，使舊金山可能要繳稅的地區數目達到40個。

新增的包括San Bruno街、Balboa街、Geary大道、Inner Taraval街等鄰里商業區，空置店面將被課徵空置稅，稅金會按面向街道的每一英尺徵收250元至1,000元計算。

稅收將作為小型企業援助基金，市府估計，空置稅能帶來每年30萬至500萬元稅收。

這項法案由Aaron Peskin提出，鼓勵房主更加緊急地將空置店面租出去。

反對的房東表示，現在網購盛行，人工成本高，在舊金山開創小本生意的過程很漫長，手續繁複，即使他們努力招租，也不一定能成功，課徵空置稅相當不合理，空置稅需要3分之2選民票數才能通過。

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