舊金山華埠附近一間Starbucks咖啡店裡面發生搶劫案,女賊人進入店裡,搶走一名華裔客人的手提電腦。

案發現場是Battery街400號地段的Starbucks咖啡店,距離華埠不遠。

警方資料顯示,週三下午4點左右,華裔男事主在咖啡店裡面,看到一個20歲左右的非洲裔女人進入店內,似是走向洗手間的方向,後來突然走到男事主後面,搶走他的手提電腦。

女賊人得手之後,跳上一輛在街上接應的汽車,警方表示,男事主追出去,想打開車門奪回電腦,不過跌倒受傷,沒有生命危險。

警方透露,賊人搶走一部蘋果手提電腦,價值2,000元左右。

